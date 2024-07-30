Wout Weghorst'tan flaş transfer açıklaması

SEÇİM VAKTİ: TRABZONSPOR YA DA AJAX



Sabah'ın haberine göre; 1.97 metre boyundaki santrforun kız arkadaşı Nikki van Esch, Trabzon'a gelmeye ikna edildi. Ancak bu kez Weghorst, Ajax'tan teklif beklediğini belirterek birkaç gün süre talep etti.



AVCI'DAN ONAY

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Weghorst'un transferine onay verdi. Avcı, pivot forvet ihtiyacını vurgulayarak Weghorst'un takım sistemine tam uyum sağlayacağını belirtti.



WEGHORST'UN PERFORMANSI



Bonservisi İngiliz kulübü Burnley'de bulunan golcü oyuncu, geçen sezon Burnley formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

gündeminde yer alan Hollandalı golcügeleceği için çarpıcı açıklamalarda bulundu.Alman basınından Kicker'e konuşan Weghorst,sorusuna,yanıtını verdi.Beşiktaş'taki günlerine dair konuşan Weghorst,ifadelerini kullandı.