Wout Weghorst'tan flaş transfer açıklaması

Trabzonspor'un gündeminde yer alan Hollandalı golcü Wout Weghorst, geleceği için çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"KALICI OLMAK İSTİYORUM!"
Alman basınından Kicker'e konuşan Weghorst, "Ajax'ın transferin için ilgisine dair söylentiler dolaşıyor. Ne söyleyeceksin?" sorusuna, "Benim için genel olarak transfer paketinin doğru olması gerekiyor! Dördüncü çocuğumuz dünyaya gelecek ve son birkaç yıldır ailece çok seyahat ettik. Bizim için kalıcı bir yer arıyorum, bu yüzden Hollanda kesinlikle bir seçenek. Ajax, Hollanda'nın en büyük kulübü, fazla söze gerek yok." yanıtını verdi.
"TÜRKİYE İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"
Beşiktaş'taki günlerine dair konuşan Weghorst, "Son yıllarda kulüplerim farklı olsa da çok mutluyum ve şanslıyım. Premier Lig'de Burnley'e transfer olarak hayalimi gerçekleştirdim, İstanbul'da geçirdiğim zamanlar muhteşemdi. Taraftarlar, duygular ve tutku açısından bir futbolcu olarak benim için mükemmel bir seçimdi. Bu inanılmaz bir deneyimdi. Manchester United bir dünya kulübü, bir hayalin daha gerçekleşmesi... Çok fazla gol atmasam da başarılı oldu. Üçüncü bitirdik ve Lig Kupası'nı kazandık. Bu döneme sevgiyle bakıyorum." ifadelerini kullandı.
"KALICI OLMAK İSTİYORUM!"
Alman basınından Kicker'e konuşan Weghorst, "Ajax'ın transferin için ilgisine dair söylentiler dolaşıyor. Ne söyleyeceksin?" sorusuna, "Benim için genel olarak transfer paketinin doğru olması gerekiyor! Dördüncü çocuğumuz dünyaya gelecek ve son birkaç yıldır ailece çok seyahat ettik. Bizim için kalıcı bir yer arıyorum, bu yüzden Hollanda kesinlikle bir seçenek. Ajax, Hollanda'nın en büyük kulübü, fazla söze gerek yok." yanıtını verdi.
"TÜRKİYE İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"
Beşiktaş'taki günlerine dair konuşan Weghorst, "Son yıllarda kulüplerim farklı olsa da çok mutluyum ve şanslıyım. Premier Lig'de Burnley'e transfer olarak hayalimi gerçekleştirdim, İstanbul'da geçirdiğim zamanlar muhteşemdi. Taraftarlar, duygular ve tutku açısından bir futbolcu olarak benim için mükemmel bir seçimdi. Bu inanılmaz bir deneyimdi. Manchester United bir dünya kulübü, bir hayalin daha gerçekleşmesi... Çok fazla gol atmasam da başarılı oldu. Üçüncü bitirdik ve Lig Kupası'nı kazandık. Bu döneme sevgiyle bakıyorum." ifadelerini kullandı.
SEÇİM VAKTİ: TRABZONSPOR YA DA AJAX
Sabah'ın haberine göre; 1.97 metre boyundaki santrforun kız arkadaşı Nikki van Esch, Trabzon'a gelmeye ikna edildi. Ancak bu kez Weghorst, Ajax'tan teklif beklediğini belirterek birkaç gün süre talep etti.
AVCI'DAN ONAY
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Weghorst'un transferine onay verdi. Avcı, pivot forvet ihtiyacını vurgulayarak Weghorst'un takım sistemine tam uyum sağlayacağını belirtti.
WEGHORST'UN PERFORMANSI
Bonservisi İngiliz kulübü Burnley'de bulunan golcü oyuncu, geçen sezon Burnley formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Sabah'ın haberine göre; 1.97 metre boyundaki santrforun kız arkadaşı Nikki van Esch, Trabzon'a gelmeye ikna edildi. Ancak bu kez Weghorst, Ajax'tan teklif beklediğini belirterek birkaç gün süre talep etti.
AVCI'DAN ONAY
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Weghorst'un transferine onay verdi. Avcı, pivot forvet ihtiyacını vurgulayarak Weghorst'un takım sistemine tam uyum sağlayacağını belirtti.
WEGHORST'UN PERFORMANSI
Bonservisi İngiliz kulübü Burnley'de bulunan golcü oyuncu, geçen sezon Burnley formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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