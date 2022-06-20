Wout Weghorst'tan Beşiktaş'a 'EVET' gelmedi

ROTA SÖRLOTH VE MULEKA

20 MAÇTA 2 GOL

Michy Batshuayi ve Cyle Larin'le yollarını ayırdıktan sonra golcü arayışlarını hızlandıran Beşiktaş, birinci hedefi olan Wout Weghorst'tan pazar günü de istediği cevabı alamadı.İngiltere'de Championship'e düşen Burnley'den ayrılma kararı alan Hollandalı golcünün, siyah-beyazlı kulüple maddi konularda anlaşma sağladığı ancak bekleyişini sürdürdüğü belirlendi. Yıldız futbolcu son olarak 2.7 milyon euroluk yıllık garanti ücret konusunda banka garantisi istedi. Yönetim, Wout Weghorst'un bu talebini de kabul etti.Ancak 29 yaşındaki futbolcu, köklü Alman kulüpleri Eintracht Frankfurt ve Borussia Dortmund'la görüşme halinde olduğunu belirterek siyah-beyazlılara yine olumlu yanıt vermedi. Yönetimin birkaç gün daha bekledikten sonra Weghorst transferine olumlu veya olumsuz son noktayı koyacağı kaydedildi.Siyah-beyazlılar, Weghorst defterinin kapanması halinde rotasını Alexander Sörloth ve Jackson Muleka'ya çevirecek. Sörloth'la uzun süredir ciddi olarak ilgilenen Beşiktaş, Norveçli yıldız için RB Leipzig'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Alman ekibinden ayrılmak isteyen Sörloth'un maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Kartal'a imza atacağı ileri sürüldü.Beşiktaş sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması giyen ve 14 maçta 12 gol kaydeden Muleka'yı da kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların, 22 yaşındaki Kongolu oyuncu için Standard Liege'le pazarlıklara devam ettiği aktarıldı. Yönetimin, Sörloth gibi Muleka'yı da satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamanın hesaplarını yaptığı vurgulandı.Wout Weghorst geçtiğimiz ocak ayında 14 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Wolfsburg'dan Burnley'e transfer olmuştu. Premier Lig'de 20 maça çıkan 29 yaşındaki Hollandalı forvet rakip ağları 2 kez sallarken, 3 kez de asist yaptı.