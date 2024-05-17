Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets'a karşı Target Center'da oynadığı Batı Konferansı playoff yarı final serisi 6. maçında 115-70 galip gelerek seride 3-3 eşitliği yakalamayı başardı.



Timberwolves, Nuggets'a karşı üst üste aldığı üç yenilginin ardından seriyi canlı tutmak adına, en iyi playoff performanslarından birini sergiledi. Her ne kadar Denver etkileyici bir başlangıç yapıp erkenden 9-2 öne geçmiş olsa da, Minnesota ekibi ilk çeyrekte 20-0'lık seriyle maçın gidişatını belirlemiş oldu.



Denver son çeyrekte Minnesota'nın 29 sayısına karşılık yalnızca 9 sayı üretebildi ve Wolves ise sezonu en az bir maç daha canlı tutan büyük bir zafere ulaştı.



Timberwolves, 45 sayılık bu galibiyetle NBA tarihinde elenmeyle karşı karşıya kalınan maçlardaki en büyük ikinci sayı farkını yakalayan takım oldu.



Anthony Edwards 27 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 3 top çalmayla Timberwolves'un en skorer ismi oldu. Jaden McDaniels 21 sayı ve 4 ribaundla oynarken, Karl-Anthony Towns 10 sayı, 13 ribaund ve 5 asistle, Rudy Gobert 8 sayı ve 14 ribaundla, Mike Conley 13 sayı ve 5 asistle, Naz Reid ise benchten gelerek 10 sayı ve 11 ribaundla oynadı.



Nuggets'ta Nikola Jokic 22 sayı ve 9 ribaundla mücadele etti. Aaron Gordon 12 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 3 blokla oynarken, Jamal Murray kötü bir şut gecesi geçirerek (4/18) 10 sayı ve 5 asist kaydedebildi. Başka hiçbir Denver oyuncusu çift haneli sayılara ulaşamadı.



Serinin 7. maçı, Pazar günü Nuggets'ın evi Ball Arena'da oynanacak.



