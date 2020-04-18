WNBA draftının 1 numarası Sabrina Ionescu

İlk kez sanal ortamda gerçekleştirilen 2020 Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) draftının 1 numarası Sabrina Ionescu oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
WNBA draftının 1 numarası Sabrina Ionescu
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18 Nisan 2020 21:11
İlk kez sanal ortamda gerçekleştirilen 2020 Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) draftında Sabrina Ionescu, New York Liberty tarafından ilk sırada seçildi.

WNBA'in 2020 draftı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tarihinde ilk kez sanal ortamda düzenlendi.

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip New York Liberty, tercihini Oregon Ducks'ta forma giyen 22 yaşındaki Sabrina Ionescu'dan yana kullandı.

15 Mayıs'ta başlaması planlanan WNBA, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

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