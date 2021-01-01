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Wizards, Jordan Bell ile 10 günlük kontrat yaptı

Washington Wizards, pivot Jordan Bell ile 10 günlük bir kontrat imzaladığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards, pivot Jordan Bell ile 10 günlük bir kontrat imzaladığını duyurdu.

Bu hamle, Wizards'ın 7 Nisan'da guard Jerome Robinson'ı serbest bırakmasından sonra beklenen bir hamleydi.

Bell, sezonun başlarında takımla 10 günlük bir sözleşme imzaladıktan sonra, Wizards ile ikinci görev süresine başlayacak.

26 yaşındaki oyuncu, üç maçta 16.7 dakika sahada kalarak 3.3 sayı, 5.3 ribaund, 1.7 asist ve 1.0 blok ortalamaları yakalamıştı.

Bell ayrıca bu sezon NBA G League bubble'ında Erie Bay Hawks foramsı giydiği yedi maçta, 17.6 sayı, 9.1 ribaund, 3.3 asist ve maç başına 2.1 blok istatistikleri tutturmuştu.


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