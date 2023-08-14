Willian Arao için sürpriz talip!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de gözden çıkartılan Willian Arao'ya Yunanistan'dan talip çıktı. Panathinaikos, Brezilyalı futbolcu ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Willian Arao için sürpriz talip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2023 20:25
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği Willian Arao'ya sürpriz bir talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, Brezilyalı futbolcu ile ilgileniyor.

Panathinaikos'un Arao'nun transferi için kısa süre içerisinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe, 31 yaşındaki futbolcuyu geçen sezon Flamengo'dan 3 milyon euro bonservis bedeli ile karşılığında kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de 45 maça çıkan Willian Arao, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery