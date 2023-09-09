Galatasaray'ın bu yıl yaptığı en özel transferlerden biri olan Wilfried Zaha, antrenmanların en çalışkan isimlerinden.
Tecrübeli hücum oyuncusu, fiziksel olarak takım arkadaşlarından geride. Bu yüzden çok çalışarak aradaki açığı kapatmaya çalışıyor.
Milli ara sonrasında forma giymesi bekleniyor.
WILFRIED ZAHA KİMDİR?
Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde dünyaya gelen 30 yaşındaki Wilfried Zaha, 1.80 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Galatasaray'da 2 maçta forma giyen ve kariyerinde daha önce Crystal Palace, Manchester United ve Cardiff City kulüplerinde forma giyen Zaha, 480 resmi kulüp maçında 91 gol 77 asist kaydetti. Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen Wilfried Zaha, milli formayla çıktığı 31 resmi maçta 5 gol kaydetti.
Tecrübeli hücum oyuncusu, fiziksel olarak takım arkadaşlarından geride. Bu yüzden çok çalışarak aradaki açığı kapatmaya çalışıyor.
Milli ara sonrasında forma giymesi bekleniyor.
WILFRIED ZAHA KİMDİR?
Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde dünyaya gelen 30 yaşındaki Wilfried Zaha, 1.80 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor. Galatasaray'da 2 maçta forma giyen ve kariyerinde daha önce Crystal Palace, Manchester United ve Cardiff City kulüplerinde forma giyen Zaha, 480 resmi kulüp maçında 91 gol 77 asist kaydetti. Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen Wilfried Zaha, milli formayla çıktığı 31 resmi maçta 5 gol kaydetti.