Wijnaldum'un yeni takımı belli oldu

Liverpool'dan ayrılan Georginio Wijnaldum, PSG ile 2024'e kadar geçerli sözleşmeyi imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Wijnaldum'un yeni takımı belli oldu
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10 Haziran 2021 16:07
Liverpool ile sözleşmesi sona eren Georginio Wijnaldum, Fransa Ligue 1 ekibi PSG'ye gitti.

Barcelona ile de uzun süre adı anılan 30 yaşındaki futbolcu, PSG ile 2024'e kadar geçerli sözleşmeyi imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Liverpool'da 51 maça çıkan Hollandalı oyuncu, 3 kez ağları sarsarken asist yapamamıştı.




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