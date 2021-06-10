Wijnaldum'un yeni takımı belli oldu

Liverpool ile sözleşmesi sona eren Georginio Wijnaldum, Fransa Ligue 1 ekibi PSG'ye gitti.Barcelona ile de uzun süre adı anılan 30 yaşındaki futbolcu, PSG ile 2024'e kadar geçerli sözleşmeyi imzaladı.Geçtiğimiz sezon Liverpool'da 51 maça çıkan Hollandalı oyuncu, 3 kez ağları sarsarken asist yapamamıştı.