Westbrook: "Kendimi toparlamam gerek..."

Washington Wizards yıldızı Russell Westbrook, form eksikliğinden dolayı yaşadığı hayal kırıklığından bahsetti.



Westbrook, Wizards ile olan sezonuna iyi bir başlangıç yapamamıştı. Eski MVP'nin Bradley Beal ile eşleşmesinin, DC ekibini Doğu'da sağlam bir ekip haline getireceği düşünülse de, 32 yaşındaki oyuncu formunu bir türlü bulabilmiş değil.



Dün gece San Antonio Spurs'e karşı alınan 121-101'lik yenilgi sonrası konuşan Russ, kendisini eleştirdi ve sezonun devamında daha iyi olması gerektiğini belirtti:



"Kesinlikle hiçbir yönden olmam gereken noktada değilim. Kendimi toplayıp daha iyiye gitmem lazım."



Sezonun başlangıcından bu yana, Westbrook 19.0 sayı, 11.0 asist ve 9.0 ribaund ortalamaları elde etti. Bu sayı ortalaması, kendisinin son 11 sezondan beri en düşük ortalaması.



