Premier Lig 37. hafta maçında West Ham ile Luton Town karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı West Ham sahasında 3-1 kazandı.



West Ham'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada James Ward-Prowse, 65. dakikada Tomas Soucek ve 76. dakikada George Earthy kaydetti. Luton Town'ın tek golü 6. dakikada Albert Lokonga ile geldi.



Bu sonuçla birlikte 4 maç sonra kazanan West Ham, puanını 52 yaptı. Luton Town ise 26 puanda kalarak ateş hattından kurtulamadı. Nottingham Forest, Chelsea'den puan alması durumunda Luton Town küme düşecek.



Ligin bir sonraki maçında West Ham, Manchester City deplasmanına gidecek. Luton Town, sahasında Fulham'ı ağırlayacak.





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