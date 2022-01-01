İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile West Ham United karşı karşıya geldi.



Ligin 21. haftasında oynanan müsabakayı West Ham United 3-2'lik skorla kazandı.



West Ham United'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Michail Antonio, 25. dakikada ve 45. dakikada penaltıdan Manuel Lanzini kaydetti.



Crystal Palece'ın golleri ise 83. dakikada Odsonne Edouard ve 90. dakikada Michael Olise'den geldi.



Alınan bu sonucun ardından West Ham United, puanını 34'e yükseltti. Crystal Palace ise 23 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında West Ham United, kendi sahasında Norwich City'yi ağırlayacak. Crystal Palace ise Brighton deplasmanına konuk olacak.





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