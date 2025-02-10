Weghorst'tan Ajax'a kötü haber

Ajax forması giyen Wout Weghorst, ayak parmağındaki kırık nedeniyle en az altı hafta forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Weghorst'tan Ajax'a kötü haber
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10 Şubat 2025 14:33
Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ta Wout Weghorst şoku yaşanıyor.

Ajax'ın Fortuna Sittard ile oynadığı maçta sakatlanan Hollandalı futbolcunun durumu netleşti. Ayak parmağında kırık tespit edilen Weghorst'un en az altı hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Ajax'ta bu sezon 26 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.


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