Weghorst'tan Ajax'a kötü haber

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ta Wout Weghorst şoku yaşanıyor.



Ajax'ın Fortuna Sittard ile oynadığı maçta sakatlanan Hollandalı futbolcunun durumu netleşti. Ayak parmağında kırık tespit edilen Weghorst'un en az altı hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Ajax'ta bu sezon 26 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.



