Warriors, Kuminga'nın rolünü artırmak için "Wiggins'i takas edebilir!"

Golden State Warriors'ın, genç oyuncusu Jonathan Kuminga'ya daha büyük bir rol vermek adına Andrew Wiggins'i takas etmeye açık olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Warriors, Kuminga'nın rolünü artırmak için 'Wiggins'i takas edebilir!'
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09 Ocak 2024 14:14
Golden State Warriors'ın, genç oyuncusu Jonathan Kuminga'ya daha büyük bir rol vermek adına Andrew Wiggins'i takas etmeye açık olduğu iddia edildi.

'#thisleague Uncut' isimli podcast'inde konuşan NBA muhabiri Marc Stein, Golden State'in Wiggins'i bırakmaya açık olduğunu bildirdi:

"Birçok takımla kurduğum diyaloglarda, Warriors'ın Andrew Wiggins'i takas etmeye açık olacağına dair bir beklentinin olduğunu duymuştum. Çünkü Wiggins ve Kuminga birlikte oynadıklarında, işlerin iyi gitmediğini size ilk söyleyen Warriors olacaktır."

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Kuminga, 4 Ocak'ta Denver Nuggets'a karşı alınan yenilgiden sonra oyun süresinin az olması nedeniyle başantrenör Steve Kerr'e olan "inancını kaybetmişti".

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