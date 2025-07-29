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Warriors'ın Jonathan Kuminga'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Golden State Warriors ile sınırlı serbest oyuncu Jonathan Kuminga arasındaki sözleşme görüşmeleri tıkanmış durumda.

calendar 29 Temmuz 2025 14:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Warriors'ın Jonathan Kuminga'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
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Golden State Warriors ile sınırlı serbest oyuncu Jonathan Kuminga arasındaki sözleşme görüşmeleri tıkanmış durumda.

NBA muhabiri Marc Stein'in The Stein Line haberine göre, Warriors'ın en yüksek teklifi 2 yıl için 40 milyon doları buldu, ancak Kuminga cephesi bu teklifi kabul etmedi.

Henüz kamp dönemine iki aydan az bir süre kalmışken 22 yaşındaki forvet hâlâ serbest durumda. Kuminga'nın elinde Warriors'tan 7.9 milyon dolarlık nitelikli teklif bulunuyor; bunu kabul etmesi halinde bir yıllık sözleşmeye ve takas edilemezlik hakkına sahip olacak.

Warriors, Kuminga'nın uzun vadeli potansiyeline güvense de, daha yüksek değerli veya uzun süreli bir kontrata yanaşmıyor. The Athletic'ten Fred Katz'ın haberine göre, takas opsiyonları da araştırıldı ancak maaş eşleşme kuralları (base-year compensation) nedeniyle görüşmelerde ilerleme sağlanamadı.


Ligin önde gelen yöneticileri, Sacramento Kings ve Phoenix Suns'ın en istekli talipliler arasında yer aldığını bildiriyor. Ancak Warriors, birinci tur draft hakkı talep ettiği için Suns'ın bu anlaşmalarda eli zayıf.

Bazı kulüplerin alternatif olarak 2 yıl 45 milyon dolar ya da 3 yıl 53.5 milyon dolar ve oyuncu opsiyonu içeren teklif modelleri sunduğu konuşuluyor. Bu tür yapılar, Warriors'ın maaş esnekliğini korurken Kuminga'yı takımda tutmasına olanak sağlayabilir.

Geçtiğimiz sezon 15.3 sayı ve 4.6 ribaund ortalamalarıyla oynayan Kuminga, özellikle All-Star sonrası dönemde artan süresiyle verimliliğini artırdı.

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