Wanda Nara'dan Icardi paylaşımı!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi'nin eşi Wanda Nara, futbolcu eşi için flaş bir paylaşım yaptı.

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Wanda Nara'dan Icardi paylaşımı!
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18 Şubat 2024 20:07
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi'nin eşi Wanda Nara, futbolcu eşi için flaş bir paylaşımda bulundu.

Wanda, sarı kırmızılı takımın Ankaragücü ile oynadığı maçta gol atan Icardi'yi sosyal medya hesabından paylaştı.

Icardi'nin adını paylaşan eşi, Arjantinli yıldızın fotoğrafına da yer verdi.

Wanda Nara'nın bu paylaşımı birçok sarı kırmızılı taraftar tarafından paylaşıldı.


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