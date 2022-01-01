Wall serbest kalırsa, Clippers ve Heat kapıda!

Houston Rockets point guardı John Wall'un serbest oyuncu olması durumunda, LA Clippers ve Miami Heat tarafından takip edilebileceği belirtildi.



Substack'in NBA yazarı Marc Stein'a göre Heat ve Clippers, serbest oyuncu pazarında uygun olarak listelenmesi halinde, Wall'u almakla ilgileniyorlar:



"LA Clippers ve Miami Heat, Wall'un serbest oyuncu olması durumunda onunla ilgileneceği bilinen takımlar arasındalar. Ancak Wall ve Rockets, kontrat ödeme ve serbest bırakma üzerine görüşmelerini, Wall'un kontratında halen çok fazla alacağı olduğu için sonlandırmışlardı."



Wall, genel menajer Rafael Stone ile takas olabileceği yeni bir takım bulana kadar kadro dışı olması konusunda anlaşmıştı. Şimdiye kadar başka hiçbir takım, veteran point guardı almaya dair herhangi bir istek göstermemişti.



Wall'un sözleşmesinin bitmesine iki yıl bulunuyor ve son yılı olan 2022-23 sezonunda bir oyuncu opsiyonu yer alıyor.



