SOSYAL MEDYADA DALGA GEÇTİLER

Miami Heat, efsane oyuncusu Dwyane Wade'in heykelini ilk kez görücüye çıkardı.Bronz heykel ortaya çıktıktan sonra Wade, Kaseya Center'ın önündeki kalabalığa şakayla karışıkşeklinde bir soru yöneltti.Wade,şeklinde nitelendirdiği heykelinin dikilmesiyle ilgili yaptığı konuşma sırasında, şunları söyledi:Heat, heykelin yapımını Ocak ayında duyurmuş ve Wade'in profesyonel kariyerinin 21. yıldönümünden bir gün önce görücüye çıkacağını belirtmişti.Heykel, Wade'in 2009'da Chicago Bulls'a karşı efsanevi maç kazandıran basketi sonrası taraftara karşı "burası benim evim" cümlesini kurduğu anı temsil ediyor.Miami, Wade'i 2003'te beşinci sıradan draft etmişti. Marquette Üniversitesi çıkışlı oyuncu, 16 NBA sezonunun 14'ünü Heat'te oynamış ve 2006, 2012 ve 2013'te takımın şampiyonluğuna katkıda bulunmuştu. 2006 Finaller MVP'sinin sahibi olan Wade, kariyerinde 13 kez All-Star ve sekiz kez All-NBA kadrolarına seçilmişti.Wade halen, sayı, asist, top çalma, atılan basket, dakika ve maçlarda takım lideri konumunda.Sosyal medyada karışık tepkiler gören heykel, Wade'e benzemediğini düşünenler tarafından dalga konusu oldu. Birçok kullanıcı heykeli Wade dışında birçok farklı figüre benzeterek, Heat organizasyonuna yönelik duydukları hayal kırıklığını dile getirdi.Heykeli yapan sanatçılar, United Center'daki Michael Jordan heykelini ve Crypto Arena'nın dışındaki Kobe Bryant heykelini yapan aynı grup olan Rotblatt Amrany Stüdyosu'nun bir parçasıydı.