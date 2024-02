Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, yıldız oyuncu Chris Paul'un 2010 yılında Heat'e takaslanmama sebebinin "3 numaradan vazgeçmek istememesi" olduğunu söyledi.



2010'ların başında LeBron James, Wade ve Chris Bosh'un yer aldığı kadrosuyla NBA'in en başarılı takımlarından biri olan Heat'in, kadroya neredeyse dördüncü yıldız olarak Paul'u da ekleme fırsatı olduğu ortaya çıktı.



'The Why with Dwyane Wade' isimli podcast'inde konuşan Wade, Paul'un Miami'ye takaslanmama nedeninin, Heat tarafından 2020 yılında emekliye ayrılan 3 numaralı formasından vazgeçmek istememesi olduğunu açıkladı:



Paul, konuyu "Miami'ye gelmem hakkında konuşmuştuk. Topun kimde olacağı ve işlerin nasıl yürüyeceği hakkında sohbet ederken, sanırım CJ (Paul'un kardeşi) 3 numarayı kimin giyeceği hakkında bir şeyler söylemişti." ifadeleriyle açtı.



Wade ise şu şekilde yanıt verdi: "Tam da o konuya gelecektim. Top kimin elinde olacak, hep birlikte nasıl oynayacağız konusunu falan konuşuyorduk, topu CP alsın, bu problem değildi. Bunların hepsini çözmüştük ama sonra biri 'Peki üç numarayı kim giyecek?' dediğinde, tamamen sessizlik olmuştu ve bu da tüm takası berbat etmişti."



Heat, 2010 ile 2014 yılları arasında her sezon NBA Finalleri'ne yükselmiş ve 2012 ve 2013'te iki kez şampiyonluk kazanmıştı.





