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Wade Baldwin: "Ben artık efsane oldum"

Fenerbahçe Beko ile kariyerinin ilk EuroLeague şampiyonluğunu kazanan Wade Balwdin, Eurohoops'a konuştu.

calendar 26 Mayıs 2025 11:27
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: Imago
Wade Baldwin: 'Ben artık efsane oldum'
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Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Wade Baldwin, kritik anlarda soktuğu şutlarla sarı-lacivertlilerin EuroLeague şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

Karşılaşmanın ardından Eurohoops'tan Antonis Stroggylakis'e konuşan Baldwin'in röportajından öne çıkanlar şu şekilde:

Soru: Kolundaki yaralar bir onur madalyası mı?

"Bunlar Monaco basketbolu. Ama böyle olacağını biliyorduk. Sert oynayacaklardı. Çok çok iyi bir takımlar. Monaco'yu yenmek çok iyi hissettiriyor."

Soru: Bu şampiyonluk daha önce birçok kez deneyip başaramayan Wade Baldwin için ne anlama geliyor?

"Ben artık efsane oldum. Ben iki kez EuroLeague'de yılın beşlerine seçildim. EuroLeague şampiyonu olmak için oyunumdan fedakarlık yaptım. Bu da benim için müthiş bir takas oldu."


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