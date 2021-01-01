Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Vucevic: "Olduğum yerde mutluyum"

Orlando Magic yıldızı Nikola Vucevic, Orlando'da mutlu olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic yıldızı Nikola Vucevic, Orlando'da mutlu olduğunu söyledi.

Magic ekibi bu sezon takım içinde yaşadığı birçok sakatlıkla, playoff resmine girme yolunda daha iyi şeyler ortaya koyabilecekken, ulaşabileceği noktaya tam olarak ulaşamamış durumda.

Vucevic tüm bu gelişmelerin ışığında, bir şampiyonluk adayı için oynamayı isteyip istemediği sorulduğunda, yanıtı şu şekilde oldu:

"Olduğum yerde mutluyum. Magic'le yeniden sözleşme imzaladığımda, bunun bir süreç olacağını ve hemen bir şampiyonluk takımına dönüşmeyeceğimizi biliyordum... Tüm bu sakatlıkları yaşamamız talihsiz bir durum. Doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum, ancak iki çok önemli oyuncumuzu kaybettik - Markelle (Fultz) ve J.I. (Jonathan Isaac). Daha sağlıklı olsaydık, hedeflerimiz çok daha farklı olurdu ve çok daha fazlasını başarabilirdik. Ama bu da yolculuğun sadece bir parçası. Beklenmedik şeyler olacak."

Bu sezon da All-Star seçilmiş olan Vucevic'in sözleşmesinde iki sezon daha bulunuyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal