Vucevic: "Olduğum yerde mutluyum"

Orlando Magic yıldızı Nikola Vucevic, Orlando'da mutlu olduğunu söyledi.



Magic ekibi bu sezon takım içinde yaşadığı birçok sakatlıkla, playoff resmine girme yolunda daha iyi şeyler ortaya koyabilecekken, ulaşabileceği noktaya tam olarak ulaşamamış durumda.



Vucevic tüm bu gelişmelerin ışığında, bir şampiyonluk adayı için oynamayı isteyip istemediği sorulduğunda, yanıtı şu şekilde oldu:



"Olduğum yerde mutluyum. Magic'le yeniden sözleşme imzaladığımda, bunun bir süreç olacağını ve hemen bir şampiyonluk takımına dönüşmeyeceğimizi biliyordum... Tüm bu sakatlıkları yaşamamız talihsiz bir durum. Doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum, ancak iki çok önemli oyuncumuzu kaybettik - Markelle (Fultz) ve J.I. (Jonathan Isaac). Daha sağlıklı olsaydık, hedeflerimiz çok daha farklı olurdu ve çok daha fazlasını başarabilirdik. Ama bu da yolculuğun sadece bir parçası. Beklenmedik şeyler olacak."



Bu sezon da All-Star seçilmiş olan Vucevic'in sözleşmesinde iki sezon daha bulunuyor.



