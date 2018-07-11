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Volkan Demirel'den eşine anlamlı hediye

Volkan Demirel, eşinin doğum günü şerefine Beykoz'da hayvan barınağı kuracak. Kaleci, arazi arayışına başladı

Kaynak: Takvim
Volkan Demirel'den eşine anlamlı hediye
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11 Temmuz 2018 09:05
Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, önceki gün 29 yaşına basan eşi Zeynep Sever Demirel'e özel bir hediye vermek için atağa geçti. Ünlü kaleci, evlerinin de bulunduğu Beykoz'da Zeynep Hanım adına bir hayvan barınağı yaptırmaya karar verdi.

Ünlü kalecinin, bu anlamlı hediye için de Beykoz'da arazi arayışına girdiği öğrenildi. Uygun bir arazi bulur bulmaz hayvan barınağını hayata geçirecek olan başarılı kaleci, sokaktaki yardıma muhtaç hayvanlara ev sahipliği yapacak, barınağa 'Demirel' adını verecek.

ZEYNEP HAYVAN 'SEVER'

Yardımseverliği ile bilinen kalecinin eşine vereceği çok özel hediyesiyle sokakta açlıkla mücadele eden köpekler, bu sıkıntıdan kurtulacak. Volkan Demirel'in bu kararı almasında kuşkusuz iki çocuğunun annesi Zeynep Sever'in hayvan sevgisi büyük etken....

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