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Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Voleybolda Efeler ve Sultanlar Ligi'nde yeni hafta heyecanı 9 Aralık Cuma günü start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor
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08 Aralık 2022 15:21
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 12. hafta yarın, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 10. hafta ise 10 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Liglerde haftanın programı şöyle:

Efeler Ligi

9 Aralık Cuma:

13.00 Halkbank-Cizre Belediyespor (TVF Başkent)

14.30 Tokat Belediye Plevne-TÜRŞAD (Ali Yücel)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel Voleybol)

10 Aralık Cumartesi:

13.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Hatay Merkez)

15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Develi Belediyespor (Cengiz Göllü)

15.30 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)

16.00 Arkas Spor-Spor Toto (İzmir Atatürk)

Sultanlar Ligi

10 Aralık Cumartesi:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

11 Aralık Pazar:

14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Eczacıbaşı Dynavit (ASKİ Atatürk)

14.00 PTT-Türk Hava Yolları (TVF Başkent)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)

16.00 Bolu Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Karaçayır)

17.00 Sigorta Shop-İlbank (TVF Başkent)

17.30 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor (Aksaray)

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