Voleybolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda 12. hafta yarın, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 10. hafta ise 10 Aralık Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Liglerde haftanın programı şöyle:
Efeler Ligi
9 Aralık Cuma:
13.00 Halkbank-Cizre Belediyespor (TVF Başkent)
14.30 Tokat Belediye Plevne-TÜRŞAD (Ali Yücel)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel Voleybol)
10 Aralık Cumartesi:
13.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Hatay Merkez)
15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Develi Belediyespor (Cengiz Göllü)
15.30 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)
16.00 Arkas Spor-Spor Toto (İzmir Atatürk)
Sultanlar Ligi
10 Aralık Cumartesi:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
11 Aralık Pazar:
14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Eczacıbaşı Dynavit (ASKİ Atatürk)
14.00 PTT-Türk Hava Yolları (TVF Başkent)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)
16.00 Bolu Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Karaçayır)
17.00 Sigorta Shop-İlbank (TVF Başkent)
17.30 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor (Aksaray)
Liglerde haftanın programı şöyle:
Efeler Ligi
9 Aralık Cuma:
13.00 Halkbank-Cizre Belediyespor (TVF Başkent)
14.30 Tokat Belediye Plevne-TÜRŞAD (Ali Yücel)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel Voleybol)
10 Aralık Cumartesi:
13.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Hatay Merkez)
15.00 Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Develi Belediyespor (Cengiz Göllü)
15.30 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta (TVF Başkent)
16.00 Arkas Spor-Spor Toto (İzmir Atatürk)
Sultanlar Ligi
10 Aralık Cumartesi:
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)
11 Aralık Pazar:
14.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Eczacıbaşı Dynavit (ASKİ Atatürk)
14.00 PTT-Türk Hava Yolları (TVF Başkent)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)
16.00 Bolu Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Karaçayır)
17.00 Sigorta Shop-İlbank (TVF Başkent)
17.30 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor (Aksaray)
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