Voleybolda altı Türk takımı Avrupa'da sahne alacak

Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası'nda temsil eden kulüpler, 12-13 Mart tarihlerinde Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda Fenerbahçe Medicana, VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ile Türk Hava Yolları ve erkeklerde Halkbank ile Ziraat Bankkart Avrupa'da sahne alacak.



Maçların programı şu şekilde:



12 Mart Çarşamba:



18.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçı)



18.00 Halkbank-PGE Projekt (Polonya) - (CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final birinci maç)



22.30 Trentino Itas (İtalya)-Ziraat Bankkart - (CEV Kupası yarı final birinci maç)







13 Mart Perşembe:



14.00 Türk Hava Yolları-Igor Gorgonzola (İtalya) - (CEV Kupası yarı final ikinci maçı)



18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Numia Vero Volley (İtalya) - (CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçı)



