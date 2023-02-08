Voleybolcular için umutlu bekleyiş

Malatya Büyükşehir Belediyespor'dan 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun, Battalgazi'de konakladıkları otelin enkazından kurtulması için umutlu bekleyiş sürüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; aabsport
Abone Ol
Voleybolcular için umutlu bekleyiş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2023 08:48
TVF Erkekler Voleybol 2. Ligi 6. Grup'ta play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor'dan 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, Battalgazi'de konakladıkları Kırçuval Otel'in enkazı altında kalmıştı.

Arama kurtarma çalışmaları sonunda dün bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler kimlik tespiti için cesedi adli tıpa gönderdi.

Sporcuların enkazdan kurtarılması için çalışmaların ve umutlu bekleyişin sürdüğü aktarıldı. Adıyaman'a KKTC'den gelen Gazimağusa Türk Maarif Koleji ortaokul erkek voleybol takımı oyuncularının kurtarılması için de ekiplerin çalıştığı ifade edildi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ