Voleybolcular için umutlu bekleyiş

TVF Erkekler Voleybol 2. Ligi 6. Grup'ta play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor'dan 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, Battalgazi'de konakladıkları Kırçuval Otel'in enkazı altında kalmıştı.



Arama kurtarma çalışmaları sonunda dün bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler kimlik tespiti için cesedi adli tıpa gönderdi.



Sporcuların enkazdan kurtarılması için çalışmaların ve umutlu bekleyişin sürdüğü aktarıldı. Adıyaman'a KKTC'den gelen Gazimağusa Türk Maarif Koleji ortaokul erkek voleybol takımı oyuncularının kurtarılması için de ekiplerin çalıştığı ifade edildi.





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