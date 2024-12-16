Voleybol: Türk takımları Avrupa kupası maçlarına çıkacak

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 5 Türk ekibi mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Voleybol: Türk takımları Avrupa kupası maçlarına çıkacak
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16 Aralık 2024 14:52
Voleybol Avrupa kupalarında bu hafta 5 Türk takımı mücadele edecek. Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Maç programı şu şekilde:


CEV Şampiyonlar Ligi

17 Aralık Salı:

22.00 Mint Volley Monza (İtalya)-Fenerbahçe Medicana


18 Aralık Çarşamba:

18.00 Halkbank-Jihostroj Ceske Budejovice (Çekya)


CEV Kupası


19 Aralık Perşembe:

19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta

 

CEV Challenge Kupası


18 Aralık Çarşamba:

14.00 Spor Toto-WWK Volleys Herrsching (Almanya)

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