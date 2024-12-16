Voleybol: Türk takımları Avrupa kupası maçlarına çıkacak

Voleybol Avrupa kupalarında bu hafta 5 Türk takımı mücadele edecek. Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.
Maç programı şu şekilde:
CEV Şampiyonlar Ligi
17 Aralık Salı:
22.00 Mint Volley Monza (İtalya)-Fenerbahçe Medicana
18 Aralık Çarşamba:
18.00 Halkbank-Jihostroj Ceske Budejovice (Çekya)
CEV Kupası
19 Aralık Perşembe:
19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta
CEV Challenge Kupası
18 Aralık Çarşamba:
14.00 Spor Toto-WWK Volleys Herrsching (Almanya)
Maç programı şu şekilde:
CEV Şampiyonlar Ligi
17 Aralık Salı:
22.00 Mint Volley Monza (İtalya)-Fenerbahçe Medicana
18 Aralık Çarşamba:
18.00 Halkbank-Jihostroj Ceske Budejovice (Çekya)
CEV Kupası
19 Aralık Perşembe:
19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta
CEV Challenge Kupası
18 Aralık Çarşamba:
14.00 Spor Toto-WWK Volleys Herrsching (Almanya)