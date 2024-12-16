Voleybol: Türk takımları Avrupa kupası maçlarına çıkacak

Voleybol Avrupa kupalarında bu hafta 5 Türk takımı mücadele edecek. Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.



Maç programı şu şekilde:





CEV Şampiyonlar Ligi



17 Aralık Salı:



22.00 Mint Volley Monza (İtalya)-Fenerbahçe Medicana





18 Aralık Çarşamba:



18.00 Halkbank-Jihostroj Ceske Budejovice (Çekya)





CEV Kupası





19 Aralık Perşembe:



19.00 Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta







CEV Challenge Kupası





18 Aralık Çarşamba:



14.00 Spor Toto-WWK Volleys Herrsching (Almanya)



