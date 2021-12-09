"AVRUPA'DA GELECEK SENE..."

"KONFERANS LİGİ DE ZOR"

"TRABZONSPOR İLE FARKI..."

"BAYERN MÜNİH'İ YENDİLER!"

"LİG ÖNCELİĞİ KULÜBÜN KARARI"

"EROL BULUT İÇİN KONUŞMAM"

"PELKAS ELİNDEN GELENİ YAPTI"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.Grubu değerlendiren Vitor Pereira "Bu grupta detaylar belirleyici oldu. Frankfurt ve Antwerp maçında kaçırdığımız penaltılar, Olympiakos maçında son dakikada yediğimiz gol. Çok mücadeleci bir grup oldu. Evimizdeki Olympiakos maçı dışında her maçta çok iyi oynadık. O maçta da 3 kontratak golüyle yenildik. Gelecek sene Avrupa'da çok daha iyi performans göstereceğiz." dedi.Konferans Ligi hakkında açıklama yapan Portekizli teknik adam "Bizim için her zaman bir sonraki maç önemli. Ligde durumumuzu toparlamak istiyoruz. Konferans Ligi'nde elimizden geleni yapacağız. O turnuvada da güçlü takımlar var. Konferans Ligi'nde elimizden geleni yapacağız ama lig önemli. Ligde puan farkını kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Eintracht Frankfurt ile ilgili açıklama yapan Pereira, "Frankfurt gerçekten çok güçlü. Bundesliga çok güçlü bir lig. Bayern Münih'i yenen bir takıma karşı oynamak kolay değil. 2 gün sonra önemli bir maçımız var. Sahada kompakt ve organize bir takım görüntüsü sergilemeye çalıştık. Bİr boşluk verdik, öne geçtiler sonra eşitliği yakaladık. Bu turnuvada yakaladığınız şansları gole çevirmek zorundasınız. Antwerp ve Frankfurt maçlarında kaçırdığımız penaltılar ve atamadığımız goller belirleyici oldu." dedi."Konferans Ligi'nde hedef ne?" sorusunu yanıtlayan Vitor Pereira "Hedefimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak. Ligi öncelik olarak görmemiz hocanın değil kulübün kararı. Ben değil, kulüp ligi öncelikli görüyor. Takım içindeki dengeyi korumaya çalışıyoruz en iyisine ulaşmak için." dedi.Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un "Fenerbahçe'yi yeneceğiz" sözlerinin sorulması üzerine Vitor Pereira "Bu maçı oynarken aklımızda başka bir maç oluyor. Çünkü ana hedefimiz lig. O gün en iyi seviyemizde olacağız. Erol Bulut'un dedikleri hakkında konuşmayacağım. Kendi takımım hakkında konuşurum, rakip takım hocaları hakkında konuşmam." açıklamasını yaptı.Dimitris Pelkas'ın performansının sorulması üzerine Pereira "Benim için en önemlisi Pelkas'ın çok çalıştığını, yardım etmek istediğini, benim ondan istediklerimi gerçekleştirmeye çalıştığını görmek. Tabii ki daha fazla oynaması, takıma yardımcı olabilmek için daha fazla süre alması gerekiyor. Elinden gelenin en iyisini yaptı takıma yardım edebilmek için" ifadelerini kullandı.