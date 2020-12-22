Vitor Hugo: "Savaşçı ruhumuzla kazandık"

Trabzonspor'un stoperi Vitor Hugo, Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Vitor Hugo: 'Savaşçı ruhumuzla kazandık'
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22 Aralık 2020 18:18
Trabzonspor'un Hatayspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmadaki tek golü atan Vitor Hugo, mücadele sonrasında konuştu.

Oyun olarak istediklerini yapamamalarına rağmen kazandıklarını söyleyen Hugo, "Çok mutluyuz. Gol attım, takıma yardımcı oldum. Trabzonspor ailesi için zor bir gün. Yastayız. Özkan Sümer'i kaybettik. Onun için kazanmamız gerektiğini konuştuk. Bunu yaptığımız için mutluyuz. Saha içinde teknik olarak konuştuklarımızı yapamadık ama mücadele ruhunu gösterdik. İstediğimiz oyunu oynayamadık ama savaşçı ruhumuzu ortaya koyduk. Bugünün tadını çıkaralım artık. Yarından itibaren yeni maça hazırlanmamız gerekiyor. 2 günde 1 maç oynuyoruz. Yavaş yavaş yorgunluğu hissediyoruz. Brezilya'da oynamaya başladığımdan beri hep aynı sevinci yapıyorum. İlk günden beri gol sevincim bu. Sene boyunca bunu çok defa yapacağımı umuyorum." dedi.


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