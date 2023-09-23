Vincenzo Montella ilk ziyaretini Hatay'a yaptı

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Vincenzo Montella, TFF Riva Hasan Doğan Kamp Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdüren Hatayspor'u ziyaret etti.



Vincenzo Montella, milli takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından ilk ziyaretini Hatayspor'a gerçekleştirdi. İtalyan teknik adamı, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel karşıladı. Montella'yı tebrik eden Demirel, milli takımın başarısı için herkesin Montella'nın yanında olduğunu belirtti. Montella da Hatayspor'a Süper Lig'de başarı dileklerini iletti.