Vincenzo Montella ilk ziyaretini Hatay'a yaptı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Riva'da hazırlıklarını sürdüren Hatayspor'u ziyaret etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Vincenzo Montella ilk ziyaretini Hatay'a yaptı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2023 17:11
A Milli Futbol Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Vincenzo Montella, TFF Riva Hasan Doğan Kamp Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdüren Hatayspor'u ziyaret etti.

Vincenzo Montella, milli takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından ilk ziyaretini Hatayspor'a gerçekleştirdi. İtalyan teknik adamı, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel karşıladı. Montella'yı tebrik eden Demirel, milli takımın başarısı için herkesin Montella'nın yanında olduğunu belirtti. Montella da Hatayspor'a Süper Lig'de başarı dileklerini iletti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery