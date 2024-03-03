Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'a protesto

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'a ıslıklı tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'a protesto
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03 Mart 2024 21:16
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş derbide Galatasaray'ı konuk etti. Maça ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, 80. dakikada yerini Muleka'ya bıraktı.

Beşiktaşlı taraftarlar Cenk Tosun'un adı anons edildiğinde milli futbolcuyu protesto etti.

Öte yandan Fernando Santos aynı dakikada Rashica'nın yerine Vincent Aboubakar'ı oyuna dahil etti.

Cenk Tosun gibi Aboubakar da Beşiktaşlı taraftarlarca ıslıklı protestoya maruz kaldı.

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