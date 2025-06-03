Vincent Aboubakar için sürpriz gelişme!

Fas ekibi Wydad Casablanca, Hatayspor'dan ayrılan Vincent Aboubakar ile ilgileniyor.

calendar 03 Haziran 2025 18:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Vincent Aboubakar için sürpriz gelişme!
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Hatayspor'dan ayrılan Vincent Aboubakar için sürpriz bir gelişme gündeme geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Fas temsilcisi Wydad Casablanca, Aboubakar ile ilgileniyor.

Fas temsilcisinin 33 yaşındaki futbolcunun transferini 15 Haziran'da başlayacak Kulüpler Dünya Kupası'ndan önce bitirmek istediği yazıldı.

Hatayspor'da geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Kamerunlu Aboubakar, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.


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