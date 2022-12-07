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Villarreal, TFF'ye teşekkür etti

Dostluk Turnuvası sebebiyle Fenerbahçe ve Galatasaray ile hazırlık maçları yapan La Liga ekibi Villarreal, Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Villarreal, TFF'ye teşekkür etti
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07 Aralık 2022 16:25
Kulüpler Birliği Vakfı ve LaLiga iş birliğinde düzenlenen Dostluk Turnuvası'na katılan İspanya'nın Villarreal Kulübü, kendilerini Riva'da ağırlayan Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) özel olarak teşekkür etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, turnuva süresince TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde konaklayan Villarreal'in futbol direktörü Miguel Angel Tena, dönüş yolculuğu öncesi TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile bir araya geldi.

Miguel Angel Tena, başta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yönetim kurulu olmak üzere, ev sahipliği ve gösterilen misafirperverlikten dolayı kendilerine bu imkanı sağlayan herkese teşekkürlerini sundu.

Buluşmada Kadir Kardaş, Tena'ya A Milli Takım forması verdi. Tena da İspanya kulübünün simgesi olan sarı denizaltı, forma ve flama takdim etti.

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