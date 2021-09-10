Vieri: 'Haaland yüzde 100 Real Madrid'e gidecek'

İtalyan efsane golcü Christian Vieri, Erling Haaland'ın Real Madrid'e transfer olacağını duyduğunu söyledi.



Twitch üzerinde Bobo TV isimli kanalda Antonio Cassano ile birlikte yayın yapan Vieri, sohbet arasında Erling Haaland'ın Real Madrid'e gideceğini bildiğini söyledi.



Öncelikle söz alan Christian Vieri, "Bana Haaland'ın yüzde 100 Real Madrid'e transfer olacağı söylendi. Doğru mu bilmiyorum ama bana öyle söylendi." diye konuştu.



Bilindiği gibi Erling Haaland bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılmadığı için serbest kalma bedeli 80 milyon euro olmuştu.



