Vieri: "Haaland yüzde 100 Real Madrid'e gidecek"

İtalyan efsane futbolcu Chrisitan Vieri, Norveçli golcü Erling Haaland'ın Real Madrid'e transfer olacağını duyduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Vieri: 'Haaland yüzde 100 Real Madrid'e gidecek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2021 08:53
İtalyan efsane golcü Christian Vieri, Erling Haaland'ın Real Madrid'e transfer olacağını duyduğunu söyledi.

Twitch üzerinde Bobo TV isimli kanalda Antonio Cassano ile birlikte yayın yapan Vieri, sohbet arasında Erling Haaland'ın Real Madrid'e gideceğini bildiğini söyledi.

Öncelikle söz alan Christian Vieri, "Bana Haaland'ın yüzde 100 Real Madrid'e transfer olacağı söylendi. Doğru mu bilmiyorum ama bana öyle söylendi." diye konuştu.

Bilindiği gibi Erling Haaland bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılmadığı için serbest kalma bedeli 80 milyon euro olmuştu.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.