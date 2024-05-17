Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede: Leandro Andrade

Süper Lig ekiplerinin yeni sezon transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. İki İstanbul devi, Leandro Andrade transferinde karşı karşıya geldiler.
GALATASARAY İLGİLENİYORDU
2023'ün yaz aylarında Leandro Andrade ile Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilmişti. Transferin kulüpler arasındaki anlaşmanın sağlanamaması nedeniyle gerçekleşmediği belirtiliyordu.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DEVREDE
A Bola, Portekiz doğumlu oyuncu için bu kez Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğunu belirtti. İki İstanbul devinin Leandro Andrade'nin menajeri ile temasa geçtikleri ve oyuncu açısından cazip bir teklif sundukları aktarıldı.
Türkiye'den bu iki kulübün ilgisinin yanı sıra Rus kulüplerinin de Leandro Andrade'nin peşinde oldukları ifade ediliyor.
QARABAĞ'IN KARARI NET
Qarabağ, bu sezon toplam 55 maçta 13 gol, 18 asistlik skor katkısı sağlayan yıldızını bırakmak için şartını sunmuş durumda. Fenerbahçe ve Beşiktaş, oyuncu ile anlaşma aşamasına gelse de kulüple yapılan ilk görüşmede sonuç alınamadı.
Qarabağ, takımın sembol isimlerinden biri haline gelen Leandro Andrade için yapılan ilk girişimleri reddederken oyuncunun serbest kalma maddesini işaret etti. Takımıyla olan sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan Leandro Andrade'nin 4 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.
GALATASARAY İLGİLENİYORDU
2023'ün yaz aylarında Leandro Andrade ile Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilmişti. Transferin kulüpler arasındaki anlaşmanın sağlanamaması nedeniyle gerçekleşmediği belirtiliyordu.
FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DEVREDE
A Bola, Portekiz doğumlu oyuncu için bu kez Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın devrede olduğunu belirtti. İki İstanbul devinin Leandro Andrade'nin menajeri ile temasa geçtikleri ve oyuncu açısından cazip bir teklif sundukları aktarıldı.
Türkiye'den bu iki kulübün ilgisinin yanı sıra Rus kulüplerinin de Leandro Andrade'nin peşinde oldukları ifade ediliyor.
QARABAĞ'IN KARARI NET
Qarabağ, bu sezon toplam 55 maçta 13 gol, 18 asistlik skor katkısı sağlayan yıldızını bırakmak için şartını sunmuş durumda. Fenerbahçe ve Beşiktaş, oyuncu ile anlaşma aşamasına gelse de kulüple yapılan ilk görüşmede sonuç alınamadı.
Qarabağ, takımın sembol isimlerinden biri haline gelen Leandro Andrade için yapılan ilk girişimleri reddederken oyuncunun serbest kalma maddesini işaret etti. Takımıyla olan sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan Leandro Andrade'nin 4 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.
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