James Borrego, Lakers'ın "1 numaralı" koç adayı!

New Orleans Pelicans'ın yardımcı antrenörü James Borrego'nun, Los Angeles Lakers'ın başantrenörlük işi için önde gelen aday olarak ortaya çıktığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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James Borrego, Lakers'ın '1 numaralı' koç adayı!
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13 Haziran 2024 13:56
New Orleans Pelicans'ın yardımcı antrenörü James Borrego'nun, Los Angeles Lakers'ın başantrenörlük işi için önde gelen aday olarak ortaya çıktığı bildirildi.

Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Borrego'nun, takımın yakın zamanda UConn başantrenörü Dan Hurley'yi elinden kaçırmasının ardından, Lakers'ın koçluk arayışında önde gelen isim olarak ortaya çıktığını belirtti.

Eski oyuncu JJ Redick'in daha önce önde gelen aday olduğu söylentileri dolaşırken, Borrego'nun adaylığı son tartışmalarda ivme kazandı.

Borrego, daha önce Charlotte Hornets başantrenörlüğü ve diğer NBA takımlarında çeşitli yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuş olarak zengin bir koçluk deneyimine sahip.

Lakers, takımın geride bıraktığımız playoffların ilk turunda elenmesinin ardından iki senedir görevde olan Darvin Ham ile yollarını ayırmıştı.

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