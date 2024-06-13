Milli pentatlet İlke Özyüksel, dünya şampiyonasında finale çıktı

Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu İlke Özyüksel, adını finale yazdırdı.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar yarı final müsabakaları yapıldı.
B Grubu'nda mücadele eden İlke, 1106 puanla 3. sırayı alarak finale yükseldi.
Şampiyona 16 Haziran'da sona erecek.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar yarı final müsabakaları yapıldı.
B Grubu'nda mücadele eden İlke, 1106 puanla 3. sırayı alarak finale yükseldi.
Şampiyona 16 Haziran'da sona erecek.
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