Milli pentatlet İlke Özyüksel, dünya şampiyonasında finale çıktı

Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu İlke Özyüksel, finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli pentatlet İlke Özyüksel, dünya şampiyonasında finale çıktı
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13 Haziran 2024 16:16
Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu İlke Özyüksel, adını finale yazdırdı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar yarı final müsabakaları yapıldı.

B Grubu'nda mücadele eden İlke, 1106 puanla 3. sırayı alarak finale yükseldi.

Şampiyona 16 Haziran'da sona erecek.

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