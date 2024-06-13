Trabzonspor'un eski futbolcu Metin Kenan Aksu'ya veda edildi

Trabzonspor'un eski futbolcu ve yöneticisi Metin Kenan Aksu, son yolculuğuna uğurlandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un eski futbolcu Metin Kenan Aksu'ya veda edildi
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13 Haziran 2024 15:37
Trabzonspor'un dün vefat eden eski futbolcu ve yöneticisi Metin Kenan Aksu'nun cenazesi toprağa verildi.

Aksu için İskenderpaşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, eski İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzonspor Kulübü yöneticileri, eski futbolcular, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Aksu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından Bostancı Mezarlığı'na defnedildi.

Bordo-mavili takımın ilk kadrosunda 2 sezon futbol oynayan Aksu, daha sonra kulüpte genel sekreterlik ve divan kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştu.

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