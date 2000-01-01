EURO 2024'te ilk düdük çalıyor: Almanya - İskoçya

Şehir Stat Kapasite Berlin Berlin Olimpiyat Stadı 71 bin Leipzig Leipzig Stadı 40 bin Hamburg Volkspark Stadı 49 bin Dortmund BVB Stadı 62 bin Stuttgart Stuttgart Arena 51 bin Gelsenkirchen AufSchalke Arena 50 bin Düsseldorf Düsseldorf Arena 47 bin Frankfurt Frankfurt Arena 47 bin Köln Köln Stadı 43 bin Münih Münih Futbol Arena 66 bin

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) cuma günü başlayacak.Futbolseverlerin hasretle beklediği Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Cuma günü başlayacak turnuva, 31 gün sürecek. 24 milli takımın mücadele edeceği şampiyona, 14 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek.EURO 2024, ev sahipliği yapacağı 51 karşılaşmayla sporseverleri adeta futbola doyuracak.EURO 2024'ün açılış maçı cuma günü Münih'te oynanacak.Turnuvanın ev sahibi Almanya, A Grubu müsabakasında (TSİ) 22.00'de İskoçya'yı ağırlayacak.Münih Futbol Arena'da (Allianz Arena) yapılacak müsabakayı 66 bin futbolsever tribünde, milyonlarcası ise televizyon başında takip edecek.Şampiyonadaki tüm maçlar, Türkiye'de TRT'de yayımlanacak.Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek.Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba günü sona erecek.29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak.EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek.Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak.Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.Turnuvada gruplar ve mücadele edecek takımlar şöyle:A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre.B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk.C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere.D Grubu: Hollanda, Fransa, Polonya, Avusturya.E Grubu: Ukrayna, Slovakya, Belçika, Romanya.F Grubu: Portekiz, Çekya, Gürcistan, Türkiye.EURO 2024'te görev alacak isimler arasındaki tek Türk hakem, Halil Umut Meler.Meler, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalacak.Turnuvada 37 yaşındaki Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını yapacak hakemler Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy oldu. Alper Ulusoy ise Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görevlendirildi.EURO 2024'te geride kalan sezon Süper Lig'de forma giyen 25 futbolcu, ülkelerini temsil edecek.Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa'nın ardından turnuvaya en fazla oyuncu gönderen 6. lig olarak öne çıktı.Turnuvada Fenerbahçe'den 7, Galatasaray ve Beşiktaş'tan dörder, Trabzonspor ve Gaziantep FK'den üçer, Başakşehir, Antalyaspor, Sivasspor ve Konyaspor'dan birer futbolcu yer alacak.Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ikinci kez düzenleyecek.Turnuvayı düzenlemek için Türkiye ile yarışan Almanya, 2017'deki UEFA İcra Kurulu toplantısında 4'e karşı 12 oyla ev sahipliğini kazandı.Organizasyona ilk kez 1988 yılında ev sahipliği yapan Almanya, Avrupa Şampiyonası'nı birden fazla düzenleyen 4. ülke olacak.Avrupa'nın milli takımlar düzeyinde futboldaki en önemli turnuvası şu ana dek 14 farklı ülkede organize edildi.EURO 2024, Almanya'nın 10 şehrinde ve stadında düzenlenecek.Turnuvaya başkent Berlin'in yanı sıra Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stutgart ve Düsseldorf kentleri ev sahipliği yapacak.Şehirlere göre statlar ve kapasiteleri şöyle: