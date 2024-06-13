Balıkesirspor'da tesis yenileniyor

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da Abdullah Bekki başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, sezon için çalışmalarına başladı.



Kırmızı-beyazlılar ilk olarak tesisleri ele aldı. Asbaşkan ve İdari İşler Sorumlusu İsa Tamer Çelik ile Tesis Sorumlusu Mehmet Baykan, kulüp tesislerinin daha kullanışlı hale getirilmesi için çalışmalara start verdi.



Balıkesirspor'da tesisler büyük oranda yenilenecek.





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