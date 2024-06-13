Amedspor'da Ersun Yanal dönemi başladı

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan ve iddialı bir kadro takım kurmak isteyen Amedspor yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.



Amedspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada takımın başına Ersun Yanal'ın getirildiğini açıkladı.



İşte Amedspor'un yaptığı açıklama:



"Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile resmi sözleşme imzaladık.



Bugün, Amedspor Şehmus Özer Tesislerimizde taraftarlarımızın ve basın mensuplarının yoğun katılımıyla teknik direktörümüz Ersun Yanal ile resmi sözleşme imzaladık.



Camiamıza hoş geldin Ersun Yanal."



Süper Lig'e çıkmak için savaşacaklarını söyleyen Ersun Yanal, " Futbol hepimizi birleştiren bir öge. Bugün bizi bir araya getiren en önemli araç futbol. Futbol ortak tutkumuz ise futbol çizgileri içinde kalarak rakibe üstünlük sağlayacağız. Türkiye'mizin çok önemli bir parçasının Süper Lig'de olması gerekir. Hepimizde büyük bir heyecan var. Hepimize önemli bir görev düşüyor. Futbolun içinde kalmalıyız. Şu andan itibaren Amedspor'un üst lige çıkması için savaşacağız." ifadelerini kullandı.



Takım başkanı Aziz Elaldı da şu açıklamaları yaptı:



"Heyecanımız ve enerjimiz devam etmekte. Ersun hoca ile temasa geçtik. Ersun hocanın yakın ilgisiyle görüşmelere başladık ve neticesinde sözleşme imzalıyoruz. Ersun Yanal ile yaşam ideolojimizin uyuşması etkili oldu. Bizim için başarı mutlaka önemlidir ama en önemlisi bu başarıyı sürdürmektir. Taraftardan zaman istiyoruz. Bu zamanı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Siz sabır göstereceksiniz, biz de sizlere layık olmaya çalışacağız."



6 MAÇA ÇIKTI



Son olarak 2023 yılında Alanyaspor'un başında 6 resmi maça çıkan Ersun Yanal bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken maç başına 0.67 puan ortalaması tutturdu.





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