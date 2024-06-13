West Ham'dan 30 milyon euro'luk transfer

West Ham United, Palmeiras'tan 18 yaşındaki kanat oyuncusu Luis Guilherme ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibi, bu transfer için yaklaşık 30 milyon euro ödeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; whufc.com
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West Ham'dan 30 milyon euro'luk transfer
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13 Haziran 2024 15:34
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, 18 yaşındaki Luis Guilherme'yi kadrosuna kattı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Palmeiras'ta oynayan Guilherme ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

West Ham United, kanatta oynayan genç futbolcu için Palmeiras'a 23 milyon euro bonservis ve 7 milyon euro bonus ödeyecek. İki takım arasında yapılan anlaşmada sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi de yer aıyor.

Guilherme, imzasının ardından yaptığı açıklamada, "Bana güvenen West Ham United ile sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. West Ham United'daki herkese teşekkür etmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

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