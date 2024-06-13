West Ham'dan 30 milyon euro'luk transfer

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, 18 yaşındaki Luis Guilherme'yi kadrosuna kattı.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Palmeiras'ta oynayan Guilherme ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



West Ham United, kanatta oynayan genç futbolcu için Palmeiras'a 23 milyon euro bonservis ve 7 milyon euro bonus ödeyecek. İki takım arasında yapılan anlaşmada sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi de yer aıyor.



Guilherme, imzasının ardından yaptığı açıklamada, "Bana güvenen West Ham United ile sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. West Ham United'daki herkese teşekkür etmek istiyorum." sözlerini sarf etti.





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