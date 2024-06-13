Milos Teodosic sözleşmesini uzattı

Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de istediği noktaya ulaşamayan ve yeni sezonun çalışmalarına hız veren Kızılyıldız ilk resmi hamlesini yaptı.



SÖZLEŞME UZATILDI



Kızılyıldız resmi sitesinden yaptığı açıklamada Milos Teodosic ile sözleşme uzatıldığını açıkladı.



Yapılan açıklamada sözleşmenin 1 senelik olduğu resmen açıklandı.



27 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon EuroLeague'de 27 maçta forma giyen Milos Teodosic bu karşılaşmalarda 9.4 sayı, 2.0 ribaund ve 5.9 asist istatistikleriyle oynadı.





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