Göztepe 99'uncu yıl şölenine hazır

Süper Lig'e dönen Göztepe, kuruluşunun 99'uncu yaş gününü 14 Haziran Cuma günü kutlayacak. Temelleri 14 Haziran 1925'te atılan, taraftarın başlattığı organizasyonla her sene bu tarihte kuruluş yıl dönümünü meşale şovla kutlayan kulüpte 99'uncu yıl kutlamaları sezona özel büyük coşkuya sahne olacak.Hem 100'üncü yılın arifesinde olan hem de Süper Lig'e 2 sezon sonra dönmenin mutluluğunu yaşayan İzmir temsilcisi eşi görülmemiş bir kutlamaya imza atacak. Sarı-kırmızılılar ilk olarak saat 10.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak. Taraftarlar ise saat 19.25'te Güzelyalı Sahili'nde buluşucak.Sahilin çeşitli noktalarında çocuklar için yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirecek ve saat 20.30'da DJ Borakhan'ın müzik gösterileri başlayacak. Her yıl olduğu gibi yine binlerce Göztepe taraftarının yer alacağı organizasyonda saatler 22.00'yi gösterdiğinde Susuzdede Parkı'ndan atılacak ilk işaret fişeğinin ardından meşale şov başlayacak. Geceyi meşalelerle aydınlatacak futbolseverler daha sonra havai fişek gösterileriyle coşacak. Göztepe'nin 99'uncu yıl organizasyonunda geçen sezon sarı-kırmızılı tribünlerin Gürsel Aksel Stadı'nda her maç öncesi söylediği, tüm Türkiye'ye yayılan Medcezir şarkısını seslendiren ünlü sanatçı Levent Yüksel, meşale şovun ardından saat 22.15'te Güzelyalı Sahili'nde konser verecek. Göztepe yönetimi ve il protokolü, kutlamaları denizden takip edecek.Göztepe Spor Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında trafikte de düzenlemelere gidildi. 14 Haziran Cuma günü saat 17.00'dan itibaren Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Kavşağı'ndan itibaren Çeşme otoyol istikametine giden sahil kesimi trafiğe kapatılacak. Konak istikametinden Çeşme Otoyolu'na giden trafik akımı, Göztepe Kavşağı'ndan itibaren yolun karşı tarafına verilecek olup, Depo Kavşağı'ndan itibaren tekrar sahil tarafına aktarılacak. Çeşme istikametinden merkez Konak istikametine giden trafik akımı ise Depo Kavşağı'ndan 16'ncı Sokağa ve akabinde Mithatpaşa Caddesi'ne yönlendirilecek. Göztepe Kavşağı 95'inci sokaktan tekrar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na aktarılacak.