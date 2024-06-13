Cleveland Cavaliers ekibinin, Darius Garland ve Jarrett Allen'ın şimdilik takas listesinin dışında olduğunu doğruladığı bildirildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Cavaliers'ın Donovan Mitchell'ın takımla sözleşmesini uzatması beklentisiyle çekirdek kadrosuna bağlılığını gösterme yolunda, Garland ve Allen'ı takımda tutmakta kararlı olduğunu iddia etti.



Maç başına 18 sayı ve 6,5 asist ortalamalarıyla etkileyici bir sezon geçiren Garland, Cavaliers'ın gelecek planlarının bir parçası olmaya devam ediyor.



24 yaşındaki guard, kontratını beş yıllığı 197 milyon dolarlık kazançlı bir sözleşmeyle uzatarak, takımdaki rolünü 2027-28 sezonu sonuna kadar sağlamlaştırmıştı.



Benzer şekilde Allen da verimli bir sezon geçirmiş ve maç başına 16,5 sayı ve 10,5 ribaund ile double-double ortalaması yakalamıştı.



Allen'ın ise şu anda takımla 2025-26 sezonu sonuna dek uzatılmış olan beş yıllığı 100 milyon dolarlık bir kontratı bulunuyor.





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