Jose Mourinho: "Tatil bitiyor, şimdi futbol zamanı''

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jose Mourinho: 'Tatil bitiyor, şimdi futbol zamanı''
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13 Haziran 2024 16:52
Son güncelleme 13 Haziran 2024 16:57
Fenerbahçe'ye 2 yıllığına imza atan Jose Mourinho, sosyal medya hesabından taraftarlarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

Tatil için ülkesinde olan Portekizli teknik adam, sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak, "Tatil bitiyor, şimdi futbol zamanı'' ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük heyecan yarattı. 

Jose Mourinholu Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 22 Haziran'da start verecek. 




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