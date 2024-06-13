Trabzonspor'dan Buksa hamlesi

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, bonservisi Lens'te bulunan Adam Buksa'ya resmi teklif yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Buksa hamlesi
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13 Haziran 2024 15:42
Yeni sezonda golcü transferi yapmak isteyen Trabzonspor'da ana hedef Paul Onuachu.

Bordo-mavililer, Nijeryalı golcünün transferi için Southampton ile temaslarına devam ediyor. Trabzonspor, Onuachu'da yaşanacak olası bir olumsuzluk senaryosu durumu için de çalışmalarına devam ediyor.

GÜNDEME BUKSA GELDİ

Abdullah Avcı'nın ekibi son olarak bonservisi Lens'te bulunan Adam Buksa'yı gündemine aldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bordo-mavili takım, geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak tamamlayan Polonyalı golcüye resmi teklif yaptı.

ANTALYASPOR PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ

Buksa, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Antalyaspor'da 35 maçta 16 kez gol sevinci yaşamıştı.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Buksa'nın kulübü Lens ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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