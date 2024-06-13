Altınordu'da dernekte Bezircilioğlu yeniden seçildi

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu Spor Kulübü'nde seçimli olağan genel kurulda başkanlık görevine yeniden Halim Bezircilioğlu getirildi.



Yaklaşık 1.5 yıl önce yönetim kurulu kararıyla siyasete atılan kardeşi Sinan Bezircilioğlu'nun yerine başkanlık görevini üstlenen Halim Bezircilioğlu bu kez 3 yıllığına seçimle koltuğa oturdu. Konak'taki bir otelde gerçekleşen kongrenin divan kurulu başkanlığını eski başkanlardan İlyas Gönen üstlendi.



Altınordu'da 2003-2005 yılları arasında da iki dönem başkanlık yapan Halim Bezircilioğlu'nun yönetimi şu isimlerden oluştu: "İlyas Gönen, Hakan Erdik, Samim Süloş, Serdar Kaçar, Nezih Karpat ve Abdullah Önder."



Altınordu Spor Kulübü Başkanı Halim Bezircilioğlu, "Bugüne kadar kulübümüze yaptığımız hizmetleri kongreden aldığımız destekle artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Altınordu camiasının gösterdiği teveccühe yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. Şirketleşen futbol şubesinin 2012'de Seyit Mehmet Özkan'a emanet edildiği Altınordu'da sorumlu oldukları masa tenisi, briç ve bilardo branşlarına basketbolu da ilave edeceklerini belirten Bezircilioğlu, "Voleybol branşımız da şirketleşti ancak kulübün dahilinde. Basketbolu ilk etapta spor okullarıyla faaliyete geçireceğiz. Basketbol Altınordu'nun tarihinde en başarılı olduğu branş. Futbola da elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız " dedi.



