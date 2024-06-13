Fatih Birol, Dursun Özbek'in başdanışmanı oldu

Fatih Birol, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in uluslararası ilişkiler başdanışmanı olarak atandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fatih Birol, Dursun Özbek'in başdanışmanı oldu
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13 Haziran 2024 14:01
Fatih Birol, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in uluslararası ilişkiler başdanışmanı oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Birol, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in uluslararası ilişkiler başdanışmanı olarak atanmıştır." denildi.

Açıklamada Fatih Birol'un atamasının yönetim kurulunun 11 Haziran 2024 tarihli kararıyla yapıldığı bildirildi.

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