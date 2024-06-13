Filenin Sultanları geriden gelerek kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti.
Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlılar, turnuvadaki 10'uncu maçında 8'inci galibiyetini aldı.
Son VNL şampiyonu milliler, Hong Kong etabındaki üçüncü maçında 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.30'da Çin ile karşılaşacak.
Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlılar, turnuvadaki 10'uncu maçında 8'inci galibiyetini aldı.
Son VNL şampiyonu milliler, Hong Kong etabındaki üçüncü maçında 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.30'da Çin ile karşılaşacak.
Salon: Hong Kong Kolezyum
Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)
Dominik Cumhuriyeti: Guillen, Eve, Tapia, Pena, Jineiry Martínez, Marte (Yaneirys Rodriguez, Brayelin Martinez, Ariana Rodriguez, Peralta, Arias)
Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Tuğba Şenoğlu İvegin, Ebrar Karakurt, Elif Şahin, Ayça Aykaç)
Setler: 25-17, 15-25, 17-25, 18-25
Süre: 82 dakika (22, 19, 20, 21)
Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Fabrice Collados (Fransa)
Dominik Cumhuriyeti: Guillen, Eve, Tapia, Pena, Jineiry Martínez, Marte (Yaneirys Rodriguez, Brayelin Martinez, Ariana Rodriguez, Peralta, Arias)
Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın (Gizem Örge, Tuğba Şenoğlu İvegin, Ebrar Karakurt, Elif Şahin, Ayça Aykaç)
Setler: 25-17, 15-25, 17-25, 18-25
Süre: 82 dakika (22, 19, 20, 21)
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