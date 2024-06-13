Avrupa Şampiyonası'nda gözler golcülerde

Ülke Futbolcu Takım Gol Sayısı Arnavutluk Rey Manaj Sivasspor 7 Avusturya Marko Arnautovic Inter 36 Belçika Romelu Lukaku Roma 85 Hırvatistan Ivan Perisic Hajduk Split



33 Çekya Patrik Schick



Bayer Leverkusen 19 Danimarka Christian Eriksen



Manchester United 41 İngiltere Harry Kane



Bayern Münih 63 Fransa Olivier Giroud



Milan 57 Gürcistan Khvicha Kvaratskhelia



Napoli 15 Almanya Thomas Müller



Bayern Münih 45 Macaristan Roland Sallai



Freiburg 13 İtalya Nicolo Barella



Inter 9 Hollanda Memphis Depay



Atletico Madrid 45 Polonya Robert Lewandowski



Barcelona 81 Portekiz Cristiano Ronaldo Al-Nassr



130 Romanya George Puşcaş



Bari



11 İskoçya John McGinn



Aston Villa 18 Sırbistan Aleksandar Mitrovic



Al-Hilal 58 Slovakya Ondrej Duda



Verona 13 Slovenya Josip İlicic



Maribor 17 İspanya Alvaro Morata



Atletico Madrid 35 İsviçre Xherdan Shaqiri



Chicago Fire 31 Türkiye Cenk Tosun Beşiktaş 20 Ukrayna Andriy Yarmolenko



Dinamo Kiev 46





Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) gözler ülke milli takımlarının golcülerinde olacak.Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da 10 farklı şehirde düzenlenecek EURO 2024'te birçok golcü isim sahneye çıkacak.Avrupa futboluna damga vurmuş oyuncuların gol yollarında yarışacağı organizasyonda Portekizli yıldız Christiano Ronaldo'nun ismi dikkati çekiyor.EURO 2024'te mücadele edecek 24 takımın golcüleri arasında en ön sırada yer alan isim Portekizli Cristiano Ronaldo.Portekiz Milli Takımı tarihinin en çok gol atan ismi Ronaldo, turnuvada da birçok rekoru elinde bulunduruyor.Suudi Arabistan'da Al-Nassr takımının formasını giyen Ronaldo, 130 golle turnuvada yer alacak golcüler içinde milli takımına açık ara en fazla skor katkısı veren isim olarak ön palana çıkıyor.Organizasyonda Türkiye adına gol yollarında Cenk Tosun'un ismi öne çıkıyor.33 yaşındaki oyuncu, milli formayla 20 gol atmayı başardı.Turnuvada mücadele edecek golcüler arasında bir de Türkiye'den tanıdık bir isim bulunuyor.Arnavutluk Milli Takımı ile organizasyonda yer alacak, geçen sezon Sivasspor forması giyen Rej Manaj, ülkesi adına 7 gol attı.Milli takımların şampiyonada gol beklediği isimler şunlar: