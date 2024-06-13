Avrupa Şampiyonası'nda gözler golcülerde

EURO 2024'te mücadele edecek 24 ülkenin golcüleri arasında en dikkati çeken isim Portekizli Cristiano Ronaldo oldu. Cenk Tosun, Türkiye'nin en golcü ismi olarak ön plana çıkıyor.

Avrupa Şampiyonası'nda gözler golcülerde
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) gözler ülke milli takımlarının golcülerinde olacak.

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da 10 farklı şehirde düzenlenecek EURO 2024'te birçok golcü isim sahneye çıkacak.

Avrupa futboluna damga vurmuş oyuncuların gol yollarında yarışacağı organizasyonda Portekizli yıldız Christiano Ronaldo'nun ismi dikkati çekiyor.

En golcüsü Cristiano Ronaldo

EURO 2024'te mücadele edecek 24 takımın golcüleri arasında en ön sırada yer alan isim Portekizli Cristiano Ronaldo.

Portekiz Milli Takımı tarihinin en çok gol atan ismi Ronaldo, turnuvada da birçok rekoru elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan'da Al-Nassr takımının formasını giyen Ronaldo, 130 golle turnuvada yer alacak golcüler içinde milli takımına açık ara en fazla skor katkısı veren isim olarak ön palana çıkıyor.

Türkiye adına en golcü Cenk

Organizasyonda Türkiye adına gol yollarında Cenk Tosun'un ismi öne çıkıyor.

33 yaşındaki oyuncu, milli formayla 20 gol atmayı başardı.

En tanıdık isim Manaj

Turnuvada mücadele edecek golcüler arasında bir de Türkiye'den tanıdık bir isim bulunuyor.

Arnavutluk Milli Takımı ile organizasyonda yer alacak, geçen sezon Sivasspor forması giyen Rej Manaj, ülkesi adına 7 gol attı.

En golcüler

Milli takımların şampiyonada gol beklediği isimler şunlar:

Ülke Futbolcu Takım Gol Sayısı
Arnavutluk Rey Manaj Sivasspor 7
Avusturya Marko Arnautovic Inter 36
Belçika Romelu Lukaku Roma 85
Hırvatistan Ivan Perisic Hajduk Split

 33
Çekya Patrik Schick

 Bayer Leverkusen 19
Danimarka Christian Eriksen

 Manchester United 41
İngiltere Harry Kane

 Bayern Münih 63
Fransa Olivier Giroud

 Milan 57
Gürcistan Khvicha Kvaratskhelia

 Napoli 15
Almanya Thomas Müller

 Bayern Münih 45
Macaristan Roland Sallai

 Freiburg 13
İtalya Nicolo Barella

 Inter 9
Hollanda Memphis Depay

 Atletico Madrid 45
Polonya Robert Lewandowski

 Barcelona 81
Portekiz Cristiano Ronaldo Al-Nassr

 130
Romanya George Puşcaş

 Bari

 11
İskoçya John McGinn

 Aston Villa 18
Sırbistan Aleksandar Mitrovic

 Al-Hilal 58
Slovakya Ondrej Duda

 Verona 13
Slovenya Josip İlicic

 Maribor 17
İspanya Alvaro Morata

 Atletico Madrid 35
İsviçre Xherdan Shaqiri

 Chicago Fire 31
Türkiye Cenk Tosun Beşiktaş 20
Ukrayna Andriy Yarmolenko

 Dinamo Kiev 46


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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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