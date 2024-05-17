Derbide kanatlarda büyük rekabet!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide kanatlarda büyük bir rekabet yaşanacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Derbide kanatlarda büyük rekabet!
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17 Mayıs 2024 09:34
Türkiye pazar günü oynanacak olan dev derbiye kilitlenmiş durumda. Şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyacı olan Galatasaray, az olan şansını son haftaya biraz daha artırarak çıkmak isteyen Fenerbahçe'yi taraftarı önünde ağırlayacak.

BARIŞ ALPER - OSAYI SAMUEL

Aylardır sonucu merakla beklenen dev maç öncesi iki takımın kanat oyuncuları form durumu, performansları ve kaliteleri ile dikkatleri çekiyor.

Son dönemde Süper Lig'e damga vuran ve durdurulamayan Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe önünde çok zorlu bir sınav verecek. Milli futbolcu ligin en hızlı ve atletik beklerinden Osayi Samuel önünde ter dökecek.

HAKIM ZIYECH - FERDİ KADIOĞLU

Diğer kanatta ise yine son dönemin en flaş isimlerinden Hakim Ziyech, sezonun yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu önünde mücadele edecek. İki kanatta yaşanacak bu büyük savaşın galibinin kimler olacağı merak konusu.

DUSAN TADIC - KAAN AYHAN

Yine Fenerbahçe'nin önemli hücum silahlarından Dusan Tadic, özel bir performans sergileyen Kaan Ayhan'la eşleşecek.

CENGİZ ÜNDER - DERRICK KÖHN

Form durumu iyi olmasa da büyük bir kaliteye sahip olan Cengiz Ünder ise Galatasaray'ın hızlı ve atletik beki Derrick Köhn önünde fırsat kovalayacak.

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