Derbide kanatlarda büyük rekabet!

Türkiye pazar günü oynanacak olan dev derbiye kilitlenmiş durumda. Şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyacı olan Galatasaray, az olan şansını son haftaya biraz daha artırarak çıkmak isteyen Fenerbahçe'yi taraftarı önünde ağırlayacak.
BARIŞ ALPER - OSAYI SAMUEL
Aylardır sonucu merakla beklenen dev maç öncesi iki takımın kanat oyuncuları form durumu, performansları ve kaliteleri ile dikkatleri çekiyor.
Son dönemde Süper Lig'e damga vuran ve durdurulamayan Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe önünde çok zorlu bir sınav verecek. Milli futbolcu ligin en hızlı ve atletik beklerinden Osayi Samuel önünde ter dökecek.
HAKIM ZIYECH - FERDİ KADIOĞLU
Diğer kanatta ise yine son dönemin en flaş isimlerinden Hakim Ziyech, sezonun yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu önünde mücadele edecek. İki kanatta yaşanacak bu büyük savaşın galibinin kimler olacağı merak konusu.
DUSAN TADIC - KAAN AYHAN
Yine Fenerbahçe'nin önemli hücum silahlarından Dusan Tadic, özel bir performans sergileyen Kaan Ayhan'la eşleşecek.
CENGİZ ÜNDER - DERRICK KÖHN
Form durumu iyi olmasa da büyük bir kaliteye sahip olan Cengiz Ünder ise Galatasaray'ın hızlı ve atletik beki Derrick Köhn önünde fırsat kovalayacak.
BARIŞ ALPER - OSAYI SAMUEL
Aylardır sonucu merakla beklenen dev maç öncesi iki takımın kanat oyuncuları form durumu, performansları ve kaliteleri ile dikkatleri çekiyor.
Son dönemde Süper Lig'e damga vuran ve durdurulamayan Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe önünde çok zorlu bir sınav verecek. Milli futbolcu ligin en hızlı ve atletik beklerinden Osayi Samuel önünde ter dökecek.
HAKIM ZIYECH - FERDİ KADIOĞLU
Diğer kanatta ise yine son dönemin en flaş isimlerinden Hakim Ziyech, sezonun yıldızlarından Ferdi Kadıoğlu önünde mücadele edecek. İki kanatta yaşanacak bu büyük savaşın galibinin kimler olacağı merak konusu.
DUSAN TADIC - KAAN AYHAN
Yine Fenerbahçe'nin önemli hücum silahlarından Dusan Tadic, özel bir performans sergileyen Kaan Ayhan'la eşleşecek.
CENGİZ ÜNDER - DERRICK KÖHN
Form durumu iyi olmasa da büyük bir kaliteye sahip olan Cengiz Ünder ise Galatasaray'ın hızlı ve atletik beki Derrick Köhn önünde fırsat kovalayacak.
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